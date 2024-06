Hannah Brugger und Band holten sich den internationalen Sieg beim 17. „Welcome To Europe“-Songcontest im Europa-Park Rust. „Welcome To Europe“ ist ein angesehener Songcontest für junge Talente, veranstaltet von dem Verein „Artists for Europe“ – ein ESC für Jungmusikerinnen und -musiker unter 26 Jahren. Die talentierte Osttiroler Band hatte sich bereits im Vorjahr einen Landes- und Bundessieg beim „podium jazz.pop.rock“ eingeholt. Qualifiziert haben sich Hannah Brugger, Lisa Brugger, Nathalie Holzer, Josef Mair und Raphael Pichler in der Vorrunde mit einem eigenen Song „What about us Now?“ geschrieben von Hannah Brugger.