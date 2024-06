Am 15. Juni 2024 fand das diesjährige Bundestreffen der Peacekeeper Österreich in der Heeresunteroffiziersakademie (HUAK) in Enns statt, nach der Festansprache wurde dem gebürtigen Dölsacher Eduard Hinterholzer, Vizeleutnant i.R., die Erinnerungsmedaille zum Friedensnobelpreis 1988 für die Verdienste um die Vereinigung Österreichischer Peacekeeper durch den Präsidenten der Austrian Peacekeeper Generalmajor i.R. Nikolaus Egger verliehen. Die Erinnerungsmedaille wird von der Österreichischen Liga für die Vereinten Nationen jenen österreichischen Soldaten überreicht, die vor dem Tag der Verleihung des Friedensnobelpreises an die Friedenstruppen der vereinten Nationen am 10. Dezember 1988 im Einsatz gestanden sind.