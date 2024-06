Mit Fabian Heinricher verlässt ein Garant für jährliche Erfolge bei diversen Mathematik-Wettbewerben nach Ablegung der Matura das Lienzer Gymnasium. Sorgen über den Nachwuchs im Bereich Mathematik muss sich die Schule aber keine machen.

Besonders erwähnenswert ist die Leistung von Felix Koini aus der 3a-Klasse, der beim Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ in seiner Altersklasse österreichweit den zweiten Platz erlangte. Am Montag, 17. Juni wurde ihm aus diesem Grund in einer feierlichen Zeremonie von Bundesminister Martin Polaschek die Urkunde überreicht.