Im Rahmen einer Schuljahresabschlussfeier der Bildungsregion Tirol Ost wurden von Abteilungsleiterin Bettina Ellinger, den Schulqualitätsmanagerinnen Karin Eschelmüller und Renate Kollnig sowie dem Vorsitzenden der Landesvertretung Pflichtschullehrer Peter Spanblöchl, langjährige Direktorinnen und Direktoren des Bezirks Lienz verabschiedet. Mathias Schneider (VS Oberlienz), Regina Mayr (Dominikanerinnen Lienz), Brigitte Reider (VS Kartitsch) und Brigitte Prinster (VS Untertilliach) gehen mit Schuljahresende in den wohlverdienten Ruhestand oder werden sich beruflich verändern.

„Alle Schulleiterinnen und Schulleiter zeichnen sich durch besondere fachliche und soziale Kompetenz aus und haben ihre Schulen nachhaltig geprägt. Das Engagement der Pädagoginnen und Pädagogen geht oft aber auch weit über den schulischen Alltag hinaus, indem sie das Leben in der Gemeinde und Vereinen aktiv mitgestalten“, so Ellinger in ihrer Ansprache. Im Laufe ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit im Tiroler Schuldienst haben sie die Entwicklung ihrer Schulen maßgeblich vorangetrieben und immer wieder erfolgreich Schwerpunkte gesetzt und sich durch besondere Projekte verdient gemacht.

Auch die Schulqualitätsmanagerinnen Karin Eschelmüller und Renate Kollnig lobten den jahrelangen Einsatz der Pädagoginnen und Pädagogen für die Kinder und Jugendlichen sowie die hervorragende Zusammenarbeit mit der Schulbehörde.