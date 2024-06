Fanmeile

Montag, 17. Juni bis Sonntag, 14. Juli, Tennishalle Debant, ab 17.30 Uhr.

Heute Abend heißt es Daumen drücken für Rot-Weiß-Rot. Ab 21 Uhr laufen erstmals in dieser EM die österreichischen Kicker auf den Rasen und treffen auf den Topfavorit Frankreich. In der Tennishalle Debant wird das Spiel live übertragen. Zuvor ab 18 Uhr wird das Match Belgien gegen die Slowakei gezeigt. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Kowalski „Projekte“

Dienstag, 18. Juni, Kino CineX Lienz, 19 Uhr.

Der gebürtige Osttiroler, langjährige Fußballprofi und nunmehrige Künstler Wolfgang Mair aka Kowalski, präsentiert sein erstes Artbook. Teil des Abends, ist eine Talkrunde mit interessanten Gästen, in der einige der insgesamt 26 Projekten im Buch diskutiert werden. Musikalische Begleitung von Manfred Kirchmeyer.

Karten sind im Bürgerservicebüro der Liebburg während der Öffnungszeiten erhältlich.

Wolfgang Mair präsentiert sein Artbook © KK/Tina_takes_a_shot

Schülerkonzerte

Dienstag, 18. Juni, Kulturheim Assling, 19 Uhr, Konzert der Schüler der LMS Lienzer Talboden.

Mittwoch, 19. Juni, Volksschule Grafenberg/Gaimberg, 19 Uhr, Konzert der Schüler der LMS Lienzer Talboden.

Mittwoch, 19. Juni, Burg Heinfels (bei Schlechtwetter im Kultursaal Heinfels), 19 Uhr, Konzert der Schüler der LMS Sillian-Pustertal.

Das heurige Musikschuljahr neigt sich dem Ende zu. Die Schüler der Osttiroler Musikschulen waren fleißig und präsentieren in einem bunten Klangerlebnis stolz ihr Erlerntes.

Eintritt frei.

Vernissage „Auf den zweiten Blick“

Donnerstag, 20. Juni, Raiffeisen Regionalbank Matrei, 19 Uhr.

Die Fotoausstellung zur Veranstaltungsreihe „Auf den zweiten Blick“ wird von Chrissi Obwexer und dem bayrischen Fotografen Thomas Griesbeck präsentiert. Unter dem Motto „Nicht auf den zweiten Blick zu werten, sondern auf den zweiten Blick zu achten“, wird zur außergewöhnlichen Fotokunstausstellung geladen. Für musikalische Begleitung sorgt der Saxophonist Hannes Kawrza.

„Kultursplitter“

Freitag, 21. Juni, Webhofers Brennstadel Gaimberg, 20 Uhr.

Der Theaterauflauf Osttirol geht in diesem Jahr mit dem beliebten „Kultursplitter“ im Gaimberger Brennstadel in die dritte Runde. Es steht wieder abwechslungsreiche Kultur an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden auf dem Programm.

Die zweite Veranstaltung wird von den „Lachwurzn“ alias Hannes Fojan und Thomas Widemair gestaltet. Sie bringen Gustostückerln aus der Welt in Doppelconference. Die Sketche reichen von Karl Farkas und Ernst Waldbrunn, über Hackl und Marecek bis hin zu Michael Niavarani und Viktor Gernot. Auch Selbstgemachtes haben die beiden im Unterhaltungsgepäck.

Theaterbar und Abendkasse sind ab 19 Uhr geöffnet. Keine Reservierung, freie Platzwahl. Eintritt: 15 Euro.

Kabarettabend mit den Lachwurzn © KK/Veranstalter

Friedenswallfahrt zum Helenenkirchl

Freitag, 21. Juni, Erasmuskapelle im Ortsteil Pappernitze in Thurn, 19.30 Uhr.

Die Abendwanderung mit Fackellicht führt zum Helenenkirchl. Dort wird um zirka 21 Uhr die Messe mit musikalischer Begleitung von einer Gruppe der Musikkapelle Thurn zelebriert. Im Anschluss wird zur Agape geladen, vorbereitet von den Bäuerinnen von Oberlienz.

Abendliche Wanderung zum Helenenkirchl © KK/Franz Troyer

Vernissage „Das fotografische Werk“

Freitag, 21. Juni, Schloss Bruck/Lienz, 19 Uhr.

Der gebürtige Lienzer Josef Dapra (1921-2018) war in der Nachkriegszeit ein bedeutender Dokumentarist Salzburgs, der den pittoresken Ansichten der Festspielstadt zu internationaler Verbreitung verhalf. In Kooperation mit dem Fotohof Salzburg zeigt die Schau im Westtrakt sein fotografisches Lebenswerk, das ihn auch als einen profilierten Modernisten ausweist. Für seine Heimatstadt Lienz von besonderer Bedeutung sind die berührenden Einblicke in das Alltagsleben, erstellt für das erste Stadtbuch im Jahr 1966.

Familiensporttag in Debant

Samstag, 22. Juni, Sportzentrum Nußdorf-Debant, von 13.30 bis 17.30 Uhr.

Beim ASVÖ Familiensporttag präsentieren regionale Sportvereine ihr Angebot. Trendige und traditionelle Sportarten können bei den Mitmachstationen ausprobiert werden. Jedes Kind erhält bei der Anmeldung ein T-Shirt und einen Stempelpass. Beim Gewinnspiel warten viele tolle Sachpreise auf die Sportler. Eintritt frei.

Anraser Musiktage Vol. 3

Samstag, 22. Juni, Pfarrkirche Anras, 20 Uhr.

In der zweiten Runde der Anraser Musiktage wird in die Pfarrkirche zum Kirchenkonzert der Musikkapelle Anras geladen. Mit dem Gründungsjahr 1781 gilt sie als die älteste Musikkapelle Osttirols. Der heimische Klangkörper präsentiert unter der Leitung von Christian Schönegger ein musikalisches Programm mit moderner und traditioneller Literatur.

Eintritt: Freiwillige Spenden.

Kirchenkonzert der Musikkapelle Anras © KK/Veranstalter

Theaterwagen Porcia „Die Wirtin“

Sonntag, 23. Juni, Garten Vitalpinum Assling, 18.30 Uhr.

Die fahrende Bühne des Ensembles Porcia lässt auch dieses Jahr im Garten des Vitalpinums eine Theaterwelt entstehen. Das Stück „Die Wirtin“ von Peter Turrini handelt von einer starken Frau und verspricht ein unwiderstehliches Spektakel rund um Ehre, Leidenschaft und Geld.

Eintritt: VVK 14 Euro, Abendkasse 15 Euro pro Person

Reservierung ist unter Tel. (04855) 810 09 möglich.

Komödienspiel des Ensembles Porcia © KK/Theaterwagen Porcia

Kirchtåg

Sonntag, 23. Juni, Feuerwehrhaus St. Johann im Walde, 12 Uhr.

Der Kirchtag beginnt um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Johann i. W. mit dem Patroziniumsgottesdienst. Ab 12 Uhr findet im Feuerwehrhaus das Kirchtagskonzert mit der Musikkapelle St. Johann statt, mit anschließendem Tanz und Unterhaltung. Um 14 Uhr spielen „Die 4 Tiroler“ auf. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt.