Ein „Unternehmer“-Ehepaar der ganz besonderen Art stand am Montag in Innsbruck vor einem Schöffengericht. Es zeichnete sich vor allem durch eines aus: eine Aneinanderreihung von Insolvenzen. Auf der Strecke blieben dabei stets die Gläubiger, was dieses Mal zu einer Anklage wegen betrügerischer Krida geführt hatte.