Am Freitag kam es im Laufe des Nachmittags in der Gemeinde Thal-Assling auf der L324, Höhe Straßenkilometer 10,75 und 17,75, zu zwei Erdrutschen. Die Straße war einspurig befahrbar, die Absicherung der Straßenstellen sowie die Reinigung wurden durch den Bereitschaftsdienst des Baubezirksamts vorgenommen.

Dieb in die Justizanstalt geliefert

Am Donnerstag gegen 13.40 Uhr stahl ein 29-jähriger Österreicher aus dem Tresor einer Firma in Lienz einen vierstelligen Eurobetrag. Der Österreicher konnte ausgeforscht werden und bekannte sich vollumfänglich geständig, er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.