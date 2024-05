Mit dem Tag des Drucks am 20. Mai endete die dritte Aktionswoche des Verbands Druck Medien Österreich. Rund 1.200 Schülerinnen und Schüler besuchten auch diesmal Druckereien in Österreich und ließen sich durch die bunte und digitale Welt des Drucks führen. Wie kommt der Druck in das Buch? Wie werden Müslipackungen gemacht? Wie schwer ist Papier? Oder wie entsteht aus einer Idee eine Druckdatei? Diese Fragen und vieles mehr konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei direkt bei den Herstellern klären. Rund 1200 Schüler von der Volksschule bis zu berufsbildenden höheren Schulen nahmen an der dritten Aktionswoche teil und besuchten eine der 26 teilnehmenden Druckereien.