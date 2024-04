Frühjahrskonzert

Samstag, 27. April, Haus Valgrata in Außervillgraten, 20 Uhr.

Die Proben für das Frühjahrskonzert sind so gut wie abgeschlossen und die Musikanten der Musikkapelle freuen sich auf das erste Konzert im heurigen Jahr. Kapellmeister Robert Schmidhofer hat wieder ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Die Stücke handeln von alten Sagen, modernen Melodien und natürlich traditionellen Werke.

Eintritt frei - freiwillige Spenden erbeten.

„Ernährung von Kindern im ersten Lebensjahr“

Montag, 22. April, Eltern-Kind-Zentrum Lienz, 15 bis 17.30 Uhr.

Alles rund um das Thema erste Ernährung Ihres Kindes erfahren Sie im kostenlosen Avomed-Workshop. Aufgrund der begrenzen Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter: revan@avomed.at notwendig.

„Pensionen der Zukunft“

Dienstag, 23. April, Arbeiterkammer Lienz, 18 Uhr.

Rund um die Pension gibt es immer wieder Versicherungen und sehr viele Fragen. Der kostenlose AK-Infoabend mit der Expertin Maria Fritz geht diesen Fragen auf den Grund und klärt über Vor- und Nachteile eines späteren Pensionsantrittes auf.

Anmeldung unter 0800-22 55 22-3535 oder lienz@ak-tirol.com

Schülerkonzert

Mittwoch, 24. April, Gemeindezentrum Iselsberg, 19 Uhr.

Bei diesem Konzert musizieren Schüler verschiedener Klassen und Instrumente. Mit von der Partie sind das Querflötenensemble „Flute for you“.

Anna Nemmert, Mira Kofler, Lina Frank und Josefa Tscharnig bilden das Ensemble „Flute for you“ © KK/LMS

„Unterwegs seit über 20 Jahren“

Mittwoch, 24. April, Gymnasium Lienz, 19.30 Uhr.

Luis aus Südtirol, alias Manfred Zöschg, ist seit über 20 Jahren in der Comedywelt unterwegs. Mit einem Best-of der letzten 20 Jahre kommt er am Mittwoch nach Lienz. Seine Fans werden mit generationsübergreifenden, scharfsinnig, spitzzüngig Humor mit Hintergrund in gewohnter Manier verwöhnt.

Karten sind in allen Ö-Ticket Verkaufsstellen und an der Abendkasse erhältlich.

20 Jahre Luis aus Südtirol © KK/Martina Jaider

Blutspenden

Mittwoch, 24. April, Kulturheim Assling, 16 bis 20 Uhr.

Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Spenden dürfen gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Blutspendenausweis und amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen.

Schädlinge im Naturgarten

Mittwoch, 24. April, Römerstube Lavant, 19.30 Uhr.

Der Obst- und Gartenbauverein Lavant lädt zum nächsten Vortrag. Der Biologe Matthias Karadar erzählt über Pestizide und Hausmittel für den eigenen Naturgarten. Die Teilnahme ist für alle OGV-Mitglieder kostenlos. Der Kostenbeitrag für Interessierte beträgt 10 Euro.

Kleidertausch

Freitag, 26. April, Tammerburg in Lienz, 15 bis 17 Uhr.

Das Konzept des Kleidertauschs ist einfach: Jeder kann bis zu fünf gut erhaltene und gewaschenen Frühjahr- oder Sommer-Kleidungsstücke mitnehmen und neue Lieblingsteile mit nach Hause nehmen. Gleichzeitig bietet sich die Möglichekeit die gute Speis kennenzulernen und zu erfahren, wie man Teil der FoodCoop Osttirol werden kann.

Im Rahmen des Kleidertauschs findet am Abend ab 17 Uhr im Bildungshaus Osttirol in der Pfarrgasse eine Filmvorführung, Impulsvorträge und Diskussionsrunde zum Thema „Fast Fashion“ statt.

Tag der offenen Ateliere

Samstag, 27. April und Sonntag, 28. April, jeweils 13 bis 19 Uhr.

Lienz , Bahnhofstraße 9, Fanny Zinell präsentiert ihre Malereien.

Lienz , Rechter Iselweg 2a, Anna Elisabeth Müller stellt ihre Kunstwerke aus.

Lienz , Bildungshaus Osttirol, Walter Kamper zeigt seine Malereien.

Lienz , Peggetz Gewerbepark Neuner Block 3, sind die Tusche- und Acrylmalereien von Fredy Fuetsch zu sehen.

Ainet , Altes Schulhaus in Gwabl, können die Malereien sowie Musik und „Licht Show“ von Rolos Geisberg erlebt werden.

Prägraten , St. Andrä 10e, präsentiert Manuel Egger-Budemair seine Bildhauereien.

Sillian , Kinomuseum, zeigt Günter Leiter Kunst in Kohle auf Naturleinen.

Matrei , Lienzerstraße 4, kann Matthias Karrés Bildhauerei und Zeichnungen bestaunt werden.

St. Veit , Görtschach 54, öffnet Johann Planer seine Türen und präsentiert seine Bildhauereien und Skulpturen.

Anraser Musiktage

Sonntag, 28. April, Pfleghaus Anras, 16 Uhr.

Die Anraser Musiktage gehen in die dritte Runde. Die Initiative „Kultur aus dem Pfleghaus“ sorgt mit besonderen Formationen für ein abwechslungsreiches und qualitativ hochwertiges Programm. Den Beginn macht am Sonntag die „Stadtmusikkapelle Wilten“. Sie gilt als eine der traditionsreichsten Kapellen Tirols. Am Pult der „Wiltener“ steht Kapellmeister Raimund Walder.

Info und Tickets gibt es unter www.anraser-musiktage.at

Die Stadtmusikkapelle Wilten spielt in Anras auf © KK/Stadtmusikkapelle Wilten

Flohmarkt für Groß und Klein

Sonntag, 28. April, Tirolerhof Dölsach, 9 bis 16 Uhr.

Am Sonntag heißt es in Dölsach „Wieder verwenden statt wegwerfen“. Der Familien Verband organisiert den Flohmarkt für große und kleine Besucher. Damit die Großen in Ruhe nach Schnäppchen Ausschau halten können, steht für die Kleinen eine Hüpfburg, eine Schraubwerkstatt, Riesenbausteine sowie eine Malecke bereit.

Für eine Stärkung zwischendurch wird Kaffee und Kuchen angeboten.

Der Erlös kommt Familien in Dölsach und einem sozialen Projekt zugute.