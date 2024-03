Der Johannesplatz in Lienz bei Schneefall, der Lienzer Talboden bei einer Skitour am Iselsberg, das Schloss Bruck, der Schleierwasserfall in Kals, der Tristacher See und ein Sonnenuntergang im Pustertal – all das sind Motive, die es schon in den „Sozialkalender“ von Philipp Brunner geschafft haben. Unter dem Motto „Osttirol, mein schönstes Tirol“ zeigte der Fotograf auch dieses Jahr wieder Landschaftsfotos aus ganz Osttirol auf zwölf Monatsblättern.

„Der Verkauf eines Kalenders für soziale Zwecke war eine spontane Idee. Alles startete online und wurde über die sozialen Medien beworben. So konnten 1222 Euro für den Sozialladen ‚Kraut&Rüben‘ des Vereines ‚Soziales Matrei‘ gesammelt werden. Dieser Beitrag ist eine Steigerung gegenüber des Vorjahres, deshalb hoffe ich, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzen wird“, sagt Brunner.

Nächster Kalender ist schon in Planung

Im Rahmen einer Scheckübergabe an Vereinsobmann Bernhard Oberschneider, Diakon Guillermo Vargas und Gertraud Brugger, Mitglied des Vereinsvorstandes, konnte der Erlös des Kalenderverkaufes überreicht werden. „In finanziell herausfordernden Zeiten ist Unterstützung wichtig. Wir freuen uns über jede Spende und Initiative. Das Geld wird für finanziell benachteiligte Menschen im Iseltal verwendet. Wir werden damit Lebensmittel kaufen“, sagt Oberschneider. Aktuell plant Brunner seinen Fotokalender für 2025. Er wird den Reinerlös wieder einem sozial tätigen Verein spenden.