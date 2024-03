Die Bilanz der Osttiroler Wasserrettung kann sich sehen lassen: 2023 leisteten die Mitglieder 9512 freiwillige Stunden und kamen bei 18 Einsätzen auf 372 Stunden. Im Zuge der Jahreshauptversammlung Anfang März zog das Team rund um Einsatzstellenleiter Markus Pflanzl und Landesleiterstellvertreter Reinhard Hlebetz ein Fazit über das vergangene Jahr.

Besonders viel Arbeit steckten die Osttiroler in das Referat „Kinder“, das von Helga Crazzolara geleitet wird. Insgesamt lernen 54 Kinder zwischen sechs und 12 Jahren die richtigen Schwimmtechniken und wurden auf Schwimmprüfungen und Wettkämpfe vorbereitet. Im Zuge der Schwimmprüfungen wurden im vergangenen Jahr insgesamt 64 Früh-, 37 Frei-, 33 Fahrten- und 12 Allroundabzeichen gemacht und 130 Kindern wurde das Schwimmen beigebracht.

Einsatzstellenleiter Markus Pflanzl dankte allen Freiwilligen für ihre Arbeit © ÖWR Buchsbaum Anja

20 neue Rettungschwimmer

Das Referat „Jugend“, geleitet von Philipp Pedevilla mit Unterstützung von Sophia Pichler, war fleißig. Sie nahmen erfolgreich am „Speedlifesaving“-Wettkampf Anfang Februar und den Tiroler Meisterschaften teil. Obendrein blickten die Mitglieder auf eine Gastteilnahme an den Salzburger Meisterschaften, den Österreichischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen und eine Prämiere für die ersten Vereinsmeisterschaften zurück.

Beim jährlichen Rettungsschwimmkurs wurden im Juni 20 Jugendliche und Erwachsene zu Rettungsschwimmern ausgebildet. Mit über 41 Überwachungstagen sorgten sie am Tristacher See und im Freibad Lienz für die Sicherheit der Gäste und unterstützten so das Badepersonal an Wochenenden und Feiertagen. Mit Nick Lexer durfte man außerdem einen neuen Rettungsschwimmlehrer begrüßen.

Landesleiterstellvertreter Reinhard Hlebetz war ebenfalls bei der Jahreshauptversammlung anwesend © ÖWR Buchsbaum Anja

15.096 aufgetauchte Golfbälle und zwei Defibrillatoren

Das Referat „Tauchen“ wird von Hans Salcher und Siegfried Xander geleitet. „Neben der Überwachung des Drachenbootrennens am Obersee, dem Christbaumversenken am Schlossteich des Schloss Bruck und der Montierung der Badeplattform am Tristacher See, waren die Taucher auch in den Teichen des Dolomitengolf anzutreffen“, heißt es in einer Aussendung. Rund 15.096 Golfbällen wurden vom Grund der Teiche geholt, gereinigt und können nun wiederverwendet. Außerdem konnten Salcher und Xander während ihrer Ausbildung zum IDIC-Tauchlehrer sechs Tauchschüler zu OWD-Tauchern ausbilden und zwei Tauchschüler zum AOWD-Taucher vorbereiten.

„In den Referaten ‚Nautik‘, geleitet von Nadja Konrad und ‚Erste-Hilfe‘ unter der Leitung von Stefanie Santner und Christian Schneider wurde ebenso tatkräftig geübt, aus- und weitergebildet.

Gemeinsame Übungen

Mit 1590 geleisteten Stunden ist das Referat „WIldwasser“ die zweitgrößte Stelle der Osttiroler Wasserrettung, das von Christian Burger in Unterstützung von David Greinhofer, Dominik Pargger und Max Faustini geleitet wird. Neben täglichen Übungseinheiten in und an den Flüssen, Aus- und Fortbildungen, Veranstaltungsüberwachungen und Sicherheitsunterweisungen, wurde mit anderen Einsatzstellen und Blaulichtorganisationen geübt. So unterstützten die Fließ- und Wildwasserretter im vergangenen März die Wasserrettung Bruneck bei einer großen Übung am Pragser See. 51 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Huben in Osttirol, St. Johann im Walde, der Bezirkszentrale des Bezirksfeuerwehrverbandes Lienz sowie der ÖWR Osttirol standen außerdem bei einer gemeinsamen Übung im Einsatz. Ein weiteres Highlight war die Landeshubschrauberübung im Bereich der Lavanter Forcha.