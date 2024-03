Für Natalie Reiter, Stadtobfrau der FPÖ, steht fest: „Die medial angekündigten Sanierungsarbeiten der Zettersfeldbahn überraschen alle Sportpass-Besitzer.“ Sie ist überzeugt, dass die geplante Modernisierung schon länger in Planung ist. „Daher ist es nicht verständlich, warum beim Kauf des Sportpasses niemand in Kenntnis gesetzt wurde“, stellt sie verärgert fest. Bei dem stolzen Preis von 592 Euro für einen Erwachsenen und 447 Euro für Kinder ab zehn Jahren sowie 283 Euro für Volksschulkinder sollte es man sich erwarten können, dass man das ganze Angebot nutzen könne, „was derzeit jedoch nicht der Fall ist“, fügt Reiter hinzu.

„Im Winter konnte man schon das Skigebiet Hochstein nicht voll ausnutzen, der marode Eislaufplatz lässt zu wünschen übrig, und jetzt wird auch noch zusätzlich das Sommerangebot mit der Schließung der Zettersfeldbahn ab April reduziert“, stellt Reiter besorgt fest. Und sie merkt an: „Von einer Ermäßigung oder einer teilweisen Rückerstattung ist nichts zu hören. Ich sehe hier die Lienzer Bergbahnen, die Stadt Lienz und den TVB Osttirol in der Pflicht, die Sportpassbesitzer zu entschädigen. Sollte es zu keiner Entschädigung kommen, werden wir das rechtlich überprüfen lassen.“

„Sehe der Prüfung entspannt entgegen“

Das bringt die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) nicht aus der Ruhe. „Einer rechtlichen Prüfung sehe ich ganz entspannt entgegen“, sagt sie und unterstreicht die Notwendigkeit der Sanierung, von der sie auch erst in der Aufsichtsratssitzung der Bergbahnen am Mittwoch gehört habe. Sie informiert, dass die Stadt ja in den Sportpass, mit dem alle Freizeiteinrichtungen der Stadt genützt werden können, hineinzahle. Und der FPÖ-Stadtobfrau richtet sie aus: „Natalie Reiter würde ich empfehlen, bei den Gemeinderatssitzungen zuzuhören, dann hätte sie auch die Informationen dazu.“