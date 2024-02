Über drei Wochen lang stellte der Osttiroler Künstler Luca Ventura seine figurativen und abstrakten Werke im Belmonte Tirol Boutique Hotel in Sillian aus. Im Rahmen einer Eröffnungsfeier und einer Finissage konnten die Besucher der Ausstellung an einer Tombola teilnehmen. Zudem wurde eines von Venturas Werken für den guten Zweck versteigert. So konnten insgesamt 3000 Euro für Osttiroler in Not gesammelt werden.

Verwaltet wird der Betrag vom Roten Kreuz Osttirol. Bei Bedarf wird das Geld im Rahmen der Aktion „Mitbürger in Not“ und dem Projekt „Soforthilfe“ an bedürftige Personen oder Familien in Osttirol übergeben. Zusätzlich zu den Erlösen aus der Tombola und der Versteigerung wurden zehn Prozent aller Getränke- und Speiseumsätze, die während der Ausstellung im Café des Hotels erwirtschaftet wurden, ebenfalls in den Nothilfe-Topf eingezahlt. Mitmenschen werden dazu aufgerufen, sich bei der Rot-Kreuz-Servicestelle unter 04852-623 21 zu melden, sollten sie jemanden kennen, der sich aufgrund eines schweren Schicksalsschlages oder anderen Umständen Lebensnotwendigkeiten nicht mehr leisten kann.