Nach wie vor erfreulich für Osttirol sind die Arbeitsmarkt-Daten. Sie legen dar, dass trotz der Rezession in Österreich nach wie vor Arbeitskräfte gebraucht werden. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Jänner um 12,8 Prozent gesunken. Das bedeutet, dass 91 Frauen und 88 Männer in den Arbeitsmarkt integriert worden sind. Das dürfte ein Indiz dafür sein, dass am Bau und im Tourismus gut gearbeitet wird. Insgesamt gab es im Vormonat 1233 Personen ohne Beschäftigung. Der Rückgang in Osttirol ist der weitaus größte aller Tiroler Bezirke. Dort kam man über die acht Prozent, etwa im Bezirk Innsbruck-Land, nicht hinaus.