Der 7. SCL Hochstein Tourenlauf findet am Samstag, dem 27. Jänner, mit Start um 16 Uhr im Zielstadion Hochstein statt. Durch die Schneelage am Weltcuphang finden die Organisatoren des Ski Club Lienz eine optimale Schneedecke im unteren Bereich vor und in Kombination mit der Moosalm eine Strecke, die ein spannendes Night Race erwarten lässt. Im Vorjahr nahmen 150 Sportler am Tourenlauf, der auch zur Skibo Tour 2024 zählt, teil. Es werden zwei Bewerbe angeboten: für Genussgeher und sportliche Skitourengeher. Während die Genussgeher am Samstag von 16.15 bis 16.45 Uhr einen offenen Start vorfinden, starten die Athleten der Sportklasse ab 16 Uhr im Einzelstart in halbminütigen Intervallen, gereiht nach der Startnummer.

Prominente Radfahrer am Start

Auf die Genussgeher wartet ein Aufstieg und eine Abfahrt entlang der Weltcuppiste zur Moosalm, wo sich auch die Wechselzone befindet. Die Höhendifferenz beträgt 420 Meter. Die Abfahrt zählt zur Rennzeit und in die Wertung kommt die Bruttozeit für Auf- und Abstieg. Auf die Sportklasse (Senior, Master, Damen und Herren) warten je drei dieser Runden mit drei Auf- und Abstiegen. „Allerdings zählen hier die Abfahrten nicht zur Rennzeit. Es besteht somit genug Zeit für die Abfahrt, die in moderatem Tempo zu bewältigen ist. Das Zeitlimit vom Verlassen der Wechselzone Moosalm bis zur Ankunft im Zielstadion beträgt 15 Minuten. Die Überzeit wird als Strafzeit zur Rennzeit addiert“, erläutert Organisator Stefan Mutschlechner. Insgesamt warten somit 1260 Höhenmeter auf die Sportler. Am Start sind auch prominenter Radfahrer: MTB-Weltmeister Alban Lakata, Toni Täthi, der im Vorjahr Gewinner des SuperGiroDolomiti war, und der vielfache Triumphator Simon Schupfer

Die Siegerehrung findet im Anschluss an die Rennen auch dort gegen 19 Uhr mit Musik, Getränken und Essen statt. Unter allen Teilnehmern werden auch wieder zahlreiche Preise verlost. Weitere Infos gibt es hier: