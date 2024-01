Traditionsgemäß präsentiert sich der Creativ Club Austria jedes Jahr im Gewand einer neuen Kampagne, die die Vorhaben und Ziele des Sprachrohrs der Kreativwirtschaft visualisiert. Die Umsetzung verantworten Agenturen aus den Reihen der Mitglieder. In diesem Jahr fiel die Wahl des Creativ-Club-Austria-Vorstands auf die vielfach prämierten Kreativagenturen Icarus aus Innsbruck zusammen mit der Werbeagentur Studio 20four aus Lienz.

In ihrer Kampagne heben Icarus und Studio 20four die „Macht der Anziehung“ als zentrales Thema hervor, eine Kraft, die sowohl unsichtbar als auch verbindend ist. Sie illustriert die essenzielle Rolle des Creativ Club Austria und der CCA-Venus in der Kreativwirtschaft, die in Wechselwirkung mit den Kreativen, ihren Arbeiten, Auftraggebern und dem Nachwuchs steht. Diese Dynamik unterstreicht die Bedeutung des Creativ Club Austria als Stimme der Branche, als Impulsgeber für Neuerungen und als Katalysator für kreative Qualität.

Die kreativen Köpfe bei der Arbeit © Creativ Club Austria/Icarus & Studio 20four

„Es ist uns eine große Ehre und erfüllt uns mit Stolz die diesjährige Creativ-Club-Austria-Kampagne umsetzen zu dürfen. Das Privileg ist schon anziehend für sich, weshalb wir einmal mehr die Bedeutung der Anziehungskraft des Creativ Club Austria auf die Kreativbranche in den Fokus der Kampagne stellen möchten. Zusammen mit Dominik Pfeifer und Florian Taibon haben wir unsere Idee mit ausdrucksstarken Fotografien und Videos inszeniert und visualisiert – reduziert auf das Wesentliche mit Schwarz-Weiß-Sujets“, sagen Lukas Nöckler-Wimmer (Studio 20four) und Lukas Proksch (Icarus).