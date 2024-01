Im Zuge des Neujahrsempfangs des Fernsehsender AUF1 am vergangenen Sonntag in München wurde FPÖ-Nationalrat und Vorsitzender des Tourismusausschusses im Parlament, Gerald Hauser, mit einem Award ausgezeichnet. Ihn erhielt er für seine Verdienste um den Tourismus, seine massive Kritik an der überschießenden und freiheitberaubenden Pandemiepolitik und seinen Einsatz um Meinungsfreiheit. Gestiftet wurde der Award für „Mut und Menschlichkeit“ von der Vereinigung „Leben und leben lassen“.

Der Obmann Peter Villiger, internationaler Sicherheitsberater, würdigte die Verdienste Hausers in seiner Rede: „Unser Ziel ist es Menschen, die sich durch eine außergewöhnliche Leistung auszeichnen, mit einem Award für Mut und Menschlichkeit zu ehren. Hauser hat sich immer ausgezeichnet, mit Mut im Parlament und als Buchautor.“