Die Team-Österreich-Tafel unterstützt Sozial-Schwache mit ihrer wöchentlichen Lebensmittelausgabe – immer samstags, ab 19 Uhr, im Roten Kreuz in Lienz und Sillian – das ganze Jahr über. Mit der Aktion „Kauf 1 Stück mehr“, bei der in ausgewählten Geschäften Lebensmittel und Hygieneartikel gespendet werden konnten, war es nun möglich, zu Weihnachten rund 120 Pakete zu verpacken und damit „Menschen in Not“ in Osttirol, insbesondere Tafelkunden, zu beschenken. Ebenso erhielt das Team viele Lebensmittel von SchülerInnen der Volksschule Grafendorf und Lienz Nord, welche im Zuge eines „umgekehrten Adventskalenders“ Lebensmittel sammelten.

Ein herzliches Danke ergeht an die Schüler der Fachschule für Dominikanerinnen und der Handelsakademie Lienz für die Mithilfe beim Einsammeln der überlassenen Waren in den Geschäften. Der Dank gilt auch an die freiwilligen Mitarbeiter der Team Österreich Tafeln in Osttirol.