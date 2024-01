Im September 2023 stellte die Innos GmbH das Pilotprojekt „Kreislaufwirtschaft – Zukunftswege und Lösungen für Osttirol“ vor. Die Abteilung Landesentwicklung des Landes Tirols wählte die Innos als regionalen Partner in Osttirol aus. Gemeinsam mit dem Land Tirol, der Lebensraum Tirol Holding, der Universität Innsbruck und den Firmen „endlich.“ und „in-manas“ aus Innsbruck wurden relevante Trends und Entwicklungen zum Thema Kreislaufwirtschaft in Osttirol in einem großangelegten Workshop mit regionalen Unternehmensvertretern bewertet.

Basierend auf diesen Ausarbeitungen wurden in den vergangenen Monaten Ideen und Lösungsansätze von verschiedenen Interessensgruppen entwickelt. Zu diesen Gruppen gehören regionale Wissensträger und Unternehmensvertreter, Studierende der Universität Innsbruck sowie Schüler aus Osttirol.

Besonders die teilnehmenden Schüler – jeweils eine Klasse der PHTL Lienz, der BHAK Lienz, des Gymnasium Lienz und der LLA Lienz – werden am 19. Jänner im CineX Lienz für ihre Bemühungen und die herausragenden Leistungen geehrt. In diesem Rahmen werden die ausgearbeiteten Projekte vorgestellt und die besten Ideen ausgezeichnet.