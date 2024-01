Es war der 25. Juni 2023. Ein einmotoriges Flugzeug vom Typ Robin DR-40 stürzte in Lengberg bei Nikolsdorf im Zuge des Startvorganges ab. Der Pilot (43) kam dabei ums Leben. Es passierte beim Versuch, einen Segelflieger in die Luft zu bringen. Dabei dürfte es zu Problemen gekommen sein. Der Segelflieger, in dem sich zwei Italiener (damals 56 und 67) befanden, konnte sich ausklinken und wieder sicher landen. Das Schleppflugzeug hingegen dürfte hinuntergedrückt worden sein, stürzte etwa hundert Meter nach Ende der Startbahn in ein Maisfeld und fing Feuer. Das Todesopfer war der 43-jährige Rauchfangkehrermeister Anton Petschauer aus Winklern im Mölltal.