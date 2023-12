Über das Vermögen der Firma Säumerei Event Gmbh aus Innerrotte in St. Jakob wurde am Montag am Landesgericht Innsbruck das Konkursverfahren eröffnet. Wie der KSV 1870 mitteilt, befasst sich die Firma mit dem Vermietungs- und Handeslgewerbe im Eventbereich. Die Gesellschaft wurde 2020 gegründet. Matthias Fröhleke und Reinhard Juffinger sind sowohl Geschäftsführer als auch Gesellschafter des Unternehmens. Ein beschäftigter Dienstnehmer ist vom Konkurs betroffen.

Über die Gründe dieser Insolvenz liegen dem KSV 1870 derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erhoben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von der Schuldnerin bei Gericht eingebracht.

Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen. Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann.

Die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten beläuft sich laut Eigenangabe der Schuldnerin auf rd. EUR 526.000,00.

Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Gerhard Seirer aus Lienz bestellt. Die erste Prüfungstagsatzung wurde mit 24.01.2024 festgelegt.