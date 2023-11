Totgesagte leben länger. In der Medienbranche wurde sie oft schon totgesagt, die Zeitung. Als das Radio gekommen ist, als das Fernsehen gekommen ist, als das Internet gekommen ist. Und sie ist noch immer da, die gedruckte Zeitung. Doch wohin entwickelt sie sich und gibt es sie auch in zehn Jahren noch? „Ja“, glaubt Hubert Patterer, Chefredakteur der Kleinen Zeitung. Im Gespräch mit Schulsprecher Johannes Ulbrich, Amalia Obersterescu (Schülerin der 8a) und Josef Großmann vom Rotary Club Lienz erklärte er, warum er das glaubt. Patterers Resümee: „Es war eine gute und spannende Diskussion mit Schülern, Lehrern und Abonnenten über die Zukunft der Medien, Fake News, Künstliche Intelligenz im Journalismus, die Macht der Algorithmen, Manipulation in den sozialen Medien, Propaganda im Krieg und wie sich die Tageszeitungen als Gegenmodell und Hort der Glaubwürdigkeit profilieren können.“