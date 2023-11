Quasi nicht vorhanden waren die Kommunisten in den vergangenen Jahren in Osttirol. Lediglich in der Gemeinde Untertilliach war der dunkelrote Balken bei Wahlen immer wieder einmal höher als im restlichen Bundesland, was aber eher als Protest gegen den damaligen rechten Bürgermeister zu werten war. Doch nun gibt es sie wieder, die Kommunisten im Bezirk Lienz. „In den vergangenen Monaten ist Bewegung hinein gekommen“, sagt Tobias Schweiger, Bundessprecher der KPÖ. Schweiger kommt aus Graz und hat die heimischen Kommunisten am Samstag in Lienz besucht. Mit dabei: Gregor Sanders, Patrick Klocker, Marcel Persterer und Julian Resinger.