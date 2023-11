Die 6c-Klasse kann seit 6. November einen Gastschüler willkommen heißen. Es handelt sich um José Angel Benito Moreño aus Guatemala City, und er besucht das Lienzer Gymnasium noch bis zum 7. Dezember. Eine Austauschorganisation hat ihm den Aufenthalt in Österreich während seiner „Sommerferien“ vermittelt. José wohnt in Lienz bei einer Gastfamilie und nimmt am Gymnasium ganz normal am Schulleben teil. In Guatemala besucht er das österreichische Gymnasium. Dort wird nach österreichischem Lehrplan und fast ausschließlich auf Deutsch unterrichtet. Deshalb beherrscht er die deutsche Unterrichtssprache bereits sehr gut, unterhält sich aber auch gern auf Spanisch, vor allem mit den Schülern und Schülerinnen aus dem Spanisch-Wahlmodul.