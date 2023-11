An der L 324 Pustertaler Höhenstraße wurden seit Anfang November im Bereich Burg-Vergein Zementstabilisierungs- und Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Die temporäre Totalsperre mit Umleitung konnte am Donnerstag wieder aufgehoben werden. „Die Bauarbeiten wurden heute, Donnerstag, fertiggestellt. Die Straße ist im oberen Abschnitt wieder frei befahrbar“, teilt die Swietelsky AG in einer Aussendung mit.