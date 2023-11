Die Freiwillige Feuerwehr Nußdorf-Debant wurde am Mittwoch um 19:19 Uhr zu einem Fahrzeugbrand alarmiert, nachdem der Akku eines Elektro-Motorschlittens aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen hatte. Mitarbeiter der Firma konnten das Fahrzeug mit einem Gabelstapler aus der Lagerhalle bringen und auf dem Vorplatz in der Nähe der Geschäftsräumlichkeiten abstellen. Das Ablöschen gestaltete sich allerdings schwierig, der E-Motorschlitten musste nach ausreichender Kühlung in einem Container geflutet werden. Die Feuerwehr Nußdorf-Debant stand mit 28 Einsatzkräften sowie vier Fahrzeugen im Einsatz. Ebenso das Rote Kreuz Lienz sowie eine Polizeistreife waren vor Ort.