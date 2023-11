Dienstagfrüh stellte ein 50-jähriger Österreicher an der Außenwand eines, in Holzbockbauweise erbauten Gebäudes in Matrei eine Rauchentwicklung fest. Der Mann setzte unverzüglich den Notruf ab. Die Freiwillige Feuerwehren (FF) Matrei und Huben konnten das Ausbreiten des Brandes verhindern und diesen schlussendlich löschen. Am Gebäude entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge brach der Brand im Bereich eines Zusatzherdes, welcher in der Nacht vorher beheizt wurde, aus.

Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Neben der Polizei standen die FF Matrei mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen, die FF Huben mit 13 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen sowie ein Rettungswagen des Roten Kreuzes im Einsatz.