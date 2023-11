In der Zeit zwischen Montag, 30. Oktober, 19:30 Uhr und Dienstag, 7. November, 21 Uhr, hebelte ein bisher unbekannter Täter in Lienz die Schlossverriegelung einer versperrten, hölzernen Kellerabteiltür aus und stahl daraus ein E-Bike. Durch den Einbruchsdiebstahl entstand ein Schaden in der Höhe eines hohen vierstelligen Eurobetrages.