Ein 24-jähriger Mann aus Deutschland ist am Donnerstagnachmittag im Skigebiet Nassfeld in Hermagor bei einem Sprung mit seinem Snowboard von der Piste abgekommen und prallte gegen einen Baum. Der Snowboarder erlitt schwere Verletzungen und wurde nach einer Seilbergung vom Rettungshubschrauber RK1 in das LKH Villach gebracht.