Ein Skifahrer aus Niederösterreich kam am Sonntag gegen bei der Abfahrt von der Rudnig Alm im am Nassfeld über den Pistenrand hinaus und stürzte 30 Meter durch steiles Waldgelände ab. Der 53-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach der Bergung mittels Seilwinde und Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK 1 in das LKH Villach geflogen.