Unter Applaus zahlreicher Gäste wurde er Samstagabend im Schloss Porcia präsentiert, der neue Kalender des Ladies Circle 5 Spittal. Unter dem Titel "Z(S)eitenblicke" zeigt er nicht nur eine geballte Ladung Frauenpower, sondern ist mit einem Querschnitt bisheriger Themen auch eine Hommage an die vergangenen 20 Jahre, in denen der Club vielen Menschen in Not helfen und Hoffnung schenken konnte.