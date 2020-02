Facebook

Mario Egger, Andreas Gatternig, Celina Stromberger, Fabian Hafner, Larissa Pirker, Ingrid Berger, Julian Sodl, Astrid Kaßmannhuber, Elisabeth Aufschlager, Manuel Sodl, Patrizia Pirker und Robert Kohlbacher © Nicole Kari

Spiderman, Pippi Langstrumpf und Co verwandelten den Festsaal in Malta in eine Faschingsbühne. Der Sportverein Malta mit Obmann Robert Kohlbacher hatte sich für den diesjährigen Kinderfasching wieder ordentlich ins Zeug gelegt und zum fünften Mal auch beeinträchtigte Kinder des Integrationszentrums Rettet das Kind in Seeboden mit ihren Betreuerinnen Celina Stromberger, Ingrid Berger, Astrid Kaßmannhuber und Elisabeth Aufschlager eingeladen. "Über solche Nachmittage freuen wir uns sehr", strahlten die Kinder um die Wette.