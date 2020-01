Facebook

Alexander Meißnitzer, Claudia Casanova Mörtl, Ulrike Santner, Sebastian Santner, Florian Zmölnig, Yvonne Pichorner, Maria Reiter-Klingan, Margarete Nageler-Meidl, Margit Zlattinger und Heike Sackl © KK/Erich Auer

Bereits beim Adventsingen in Molzbichl hatte der Chor Ambidravi Vocal mit Obfrau Maria Reiter-Klingan für den guten Zweck gesungen. Die Spenden wurden vom Chor auf 1000 Euro aufgerundet und nun in der Neuen Musikmittelschule Seeboden im Beisein von Direktorin Claudia Casanova-Mörtl an Schüler Sebastian Santner übergeben. Er wünscht sich von Herzen ein Dreirad mit E-Motor. Mit der Geldspende ist er seinem Traum nun einen großen Schritt näher gekommen.