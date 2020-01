Facebook

Das Genussland Kärnten bedankt sich bei den langjährigen Mitarbeitern Fritz Auernig und Michael Maier. Von links: Hans Mikl, Georg Messner, Klaus Tschaitschmann, Barbara Wakonig, Fritz Auernig, Michael Maier, Manuela Monsberger, Johann Mößler, Gerhard Hoffer © Gerhard Kampitsch/der Photograph

Im Rahmen der Agrarmesse wurden auf der Genussland Kärnten Bühne mit Michael Maier und Fritz Auernig zwei langjährige Mitarbeiter verabschiedet. Die Agenden von Geschäftsführer Michael Maier hat Klaus Tschaitschmann übernommen und Fritz Auernig wird in Zukunft seinen Bio-Bauernhof in Obervellach als Genussland Kärnten Produzent und Urlaub am Bauernhof Vermieter im Vollerwerb führen.