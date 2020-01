Die Oberkärntner Bambini und Teeniestreicher feierten den Jahresauftakt mit einem Konzert in der Lodronschen Reitschule in Gmünd. Junge Solisten zeigten ihr virtuoses Können.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Petra Glanzer, Inge Jacobsen, Anna Knott, Jamie Kohn, Alexa Kari, Josef Jury, Heidi Penker und Bezirkshauptmann Klaus Brandner © KK/Christian Brugger

Freunde der Klassik und Streichmusik kamen beim Neujahrskonzert der Oberkärntner Bambini und Teeniestreicher in der Lodronschen Reitschule in Gmünd auf ihre Kosten. Sie wurden von den jungen Musikern in die wilde Welt der 1920er Jahre entführt, wobei ein Charleston oder Mambo im Programm natürlich nicht fehlen durfte.