Die Sänger des Männergesangsvereins Kaning feiern heuer ihr 130-Jahr-Jubiläum © KK/MGV Kaning

Der Geschichte nach wurde der Männergesangsverein Kaning 1890 als Sängerrunde „Edelraute“ von gegründet. In all den Jahren gab es ein „Auf und Ab“, aber die Freude am Singen und die gemeinschaftlichen schönen Stunden sind nach all diesen langen Jahren geblieben. Bei der heurigen Jahreshauptversammlung wurde die 130-jährige Vereinsgeschichte vor den Vorhang geholt.