Petra Glanzer, Rudi Truskaller, Evelin Koller, Ramona Gfrerer, Markus Schiffer, Martin Weber, Joel Gößnitzer, Bürgermeister Josef Jury © Willi Pleschberger

Seit nunmehr 15 Jahren organisiert der Kreativ Kreis Gmünd Ausstellungen in der Künstlerstadt. In diesem Jahr wurde kräftig investiert und das Angebot "Advent in der Künstlerstadt" auf den Innenhof des Schlosses Lodron, den Hauptplatz und Galerien erweitert. Rund 50 regionale Anbieter, Vereine und 250 Interpreten auf der Musikbühne machen den an drei Wochenenden stattfindenden Adventmarkt zum kulinarisch-musikalischen Kunsterlebnis.