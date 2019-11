Facebook

Rainer Juriatti, Annemarie Haring, Daniela Kempf, Vera Juriatti, Ingrid Sommer, Arnold Meusburger, Philipp Lingg © KK/Josef Fercher

Zu einer berührenden Veranstaltung lud die Plattform "Verwaiste Eltern" in Steinfeld. Rainer Juriatti las aus seinem Buch "Die Abwesenheit des Glücks". Der Autor und seine Frau Vera Juratti sind selbst Eltern von fünf "Sternenkindern" und zwei lebenden Kindern. Sternenkinder sind vor, während oder nach der Geburt verstorben. Ihnen und ihren Eltern sollte die Veranstaltung einen Raum für Liebe und Trauer geben.

Rainer Juriatti hat in seinem Buch seine Liebe, seine Trauer, seinen Schmerz und sein Hadern eingebracht und versucht, seine Erfahrungen, die ihn und seine Familie an ihre Grenzen geführt haben, ohne Bitternis zu erzählen. Arnold Meusburger (Klavier) und Philipp Lingg (Akkordeon, Gitarre, Gesang) untermalten den besonderen literarischen Abend durch einfühlsame Töne und Gesang.

Wertschätzung

Begleitet haben die Veranstaltung, die auch in Villach gastierte, Christine Mirnig, Ingrid Sommer und Daniela Kempf von der Plattform "Verwaiste Eltern". Die Plattform ist in der Diözese Gurk-Klagenfurt dem Bereich Christliches Feiern und Spiritualität zugeordnet. So überbrachte Roland Stadler als Bereichsleiter wertschätzende Worte für die Initiative von Astrid Panger, der Leiterin der Plattform. In Steinfeld sorgten Annemarie Haring und Frau Edeltraud Pirker für ein einladendes Ambiente.