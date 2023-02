Vergangene Woche ging es nur im Festzelt am Weißensee rund. Jetzt ist auch die Eisfläche fest in holländischer Hand. Tausende Gäste reisten an und gaben die Hoffnung nie auf, dass die Eismeister vom Weißensee es doch noch richten werden. "Es ist unglaublich, dass die Strecke präpariert werden konnte. Norbert Jank ist ein Eismagier", sprach ein Niederländer vielen Teilnehmern der alternativen Elf-Städte-Tour aus der Seele.