Eigentlich hatten sie sich als ihren Lebensmittelpunkt Australien auserkoren. Warum es ganz anders gekommen ist und sie jetzt die bekannten Herkuleshof-Wirte am Danielsberg sind, war wohl ein Wink des Schicksals. Hannes Viehhauser und Shane Sansom haben sich in Sydney kennen- und lieben gelernt.

"Meine Schwester Marietta war schon Teilbesitzerin des Herkuleshofs. Wir wollten eigentlich nur über den Sommer nach Hause kommen, da meine Schwester geheiratet hatte und nach Möllbrücke übersiedelte. Nachdem sie aber den Wirt des Gasthofs Scherzer ehelichte, musste für unseren Betrieb eine andere Lösung gefunden werden", erinnert sich Hannes Viehhauser, Wirt des Herkuleshofs.

Wahlkärntner aus Neuseeland

Das war Anfang der 1990er Jahre und aus einem Sommer sind inzwischen 31 Jahre geworden. Shane Sansom, ein gebürtiger Neuseeländer, der in Australien aufgewachsen ist, war von Beruf Friseur und Stylist für Modefotografen und eine Floristik-Agentur. Heute ist er der Küchenchef und Teamleiter im Herkuleshof, der für seine ausgezeichnete österreichische Küche mit internationalen Schmankerln berühmt ist.

"Die österreichische und speziell die Kärntner Küche habe ich von Hannes’ Mutter gelernt. Vieles habe ich mir in den Jahren selbst beigebracht", erzählt der sympathische Wahlkärntner, der nach der Eheschließung mit Hannes Viehhauser seinen Nachnamen behalten hat. "Das hätte zu meinem Vornamen nicht so gut gepasst", schmunzelt Shane.

Der Herkuleshof am Danielsberg in Reißeck bietet ausgezeichnete Küche © Steiner

Berühmt ist der Herkuleshof am Danielsberg in der Gemeinde Reißeck aber nicht nur für seine Küche und als beliebte Hochzeitslocation, sondern für seine außergewöhnliche Weihnachtsdekoration. Diese trägt die Handschrift von Shane Sansom, der seit vielen Jahren hier seiner dekorativen Gabe freien Lauf lässt: "In Australien hat das weihnachtliche Dekorieren große Tradition. Nachdem ich einige Jahre im Mölltal war, habe ich begonnen, die Weihnachtsdekoration zu übernehmen." Mit den Jahren ist daraus ein Gesamtkunstwerk geworden, das seinesgleichen sucht. Viele Gäste aus ganz Österreich kommen speziell in der Adventzeit, um sich im Herkuleshof einen "Überdosis" Weihnachtsstimmung zu holen.

Weihnachtliches Wohlfühl-Ambiente im Speisesaal des Herkuleshofes © Steiner

Im Durchschnitt benötigt Shane sieben Tage, um die Räume des Gasthofs zu dekorieren. Hier wird mit Maschen, Stoffen, Glitzer und Dekorationen aller Art nicht gespart. Viele Teile, wie die tanzenden Weihnachtsmänner und Wichtel stammen aus den USA, manche sind schon über 20 Jahre alt. Aufbewahrt werden die weihnachtlichen "Zutaten" das restliche Jahr über in Dutzenden von Kisten, früher in zwei Dachböden, seit kurzem in einer großen Garage.

Weihnachtswunderwelt am Danielsberg

Der Herkuleshof, der idyllisch an einem Teich liegt, wird auch außen festlich beleuchtet. "Heuer habe ich überlegt, ob wir das aufgrund der angespannten Energiesituation nicht ausfallen lassen sollten. Nachdem wir aber seit wenigen Tagen über eine Photovoltaikanlage verfügen, wird es auch wieder eine Außenbeleuchtung geben", schildert Shane, der für die Installation einen ganzen Tag benötigt.

Shane Sansom ließ seiner Kreativität freien Lauf © Steiner

Die Möglichkeit, die Weihnachtswunderwelt am Danielsberg zu besichtigen und mit einem guten Essen im Herkuleshof zu verbinden, besteht bis 23. Dezember (Donnerstag bis Sonntag). Am 24. und 25. Dezember ist geschlossen, da feiert die Familie Viehhauser privat. "Rupert, der Neffe von Hannes, ist vor fünf Jahren in den Betrieb eingestiegen. Er und seine Frau Sandra werden unsere Nachfolger. Sie haben dreijährige Zwillinge, für die ich zu Weihnachten noch eine besondere Überraschung habe", lacht Shane. Ab 26. Dezember ist bis 8. Jänner täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.