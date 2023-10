Bei Herbstwetter auf der Alm in einer heißen Badewanne sitzen und gleichzeitig die Aussicht auf den Millstätter See genießen – das ist ab Freitag auf der AlexanderAlm, oberhalb von Millstatt, möglich. Die Familie Glabischnig bietet den Gästen einen Wellness-Tag mit Frizzante aus Kärnten und selbst erzeugtem Almkäse aus der eigenen Bio-Sennerei in einem von zwei Alm-Bädern, die mit Quellwasser gefüllt sind. Gebucht werden kann das Freiluft-Bad online unter www.millstaettersee.com.

Nachdem das Wasser auf die Wohlfühltemperatur gebracht wurde, steht den Badestunden inmitten der herbstlichen Almlandschaft nichts mehr im Wege. Auch im "BurgBad" am Fuße des Sportbergs Goldeck beim Landgasthof Marhube können Gäste mit Blick auf die Burgruine Ortenburg planschen und entspannen. Während die Ortenburg von vergangenen Zeiten erzählt, können Besucher im BurgBad bei Christa Wabnig und Oliver Blaikner die Seele baumeln lassen.

Herbstliche "Almsehnsucht"

Die Tourismusregion erweitert ihr Angebot und lässt die "Almsehnsucht" im Herbst aufleben. Im Rahmen der Herbstoffensive des Landes Kärnten wurden neue Konzepte umgesetzt. Die Region erhielt eine Förderung in Höhe von rund 63.000 Euro, um neue touristische Angebote zu schaffen und bestehende weiter auszubauen. Um den Wanderherbst noch genussvoller zu gestalten, halten 22 Hütten bis Ende Oktober beziehungsweise Anfang November ihre Türen offen.