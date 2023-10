Unternehmer diskutieren über die Chancen des Koralmtunnels

Interessierte können sich am Mittwoch in der WKO-Bezirksstelle in Spittal über den aktuellen Stand der modernisierten Tauernstrecke informieren. Die Veranstaltung "Roadshow der Area Süd" bietet Einblicke in das Wirtschafts-Großprojekt.