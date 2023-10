Am Samstag gegen 23.15 Uhr fuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem PKW auf der Gemeindestraße in Unteramlach im Bezirk Spittal an der Drau. Er kam von der regennassen Fahrbahn ab, befuhr unkontrolliert die dortige Wiese in einer Länge von 50 Metern und fuhr über einen quer zur Fahrtrichtung verlaufenden Wassergraben in den dortigen Gegenhang.

Rettung

Durch die Wucht des Aufpralls wurden sämtliche Airbags im Fahrzeug und der im Fahrzeug integrierte „Emergency Call“ ausgelöst, welcher vom Lenker jedoch unbeantwortet blieb, da sich dieser selbst aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien konnte. In der Zwischenzeit wurden durch den ausgelösten „Emergency Call“ die Rettungskräfte verständigt.

Alkoholisierung

Der Mann wurde schwer verletzt vom anwesenden Notarzt und dem Roten Kreuz Spittal/Drau ins Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Die Feuerwehr Spittal/Drau und St. Peter waren mit insgesamt vier Fahrzeugen vor Ort und konnten das Fahrzeug aus dem Wassergraben auf die Fahrbahn bergen.