Am Samstag gegen 12 Uhr lenkte eine 62-jährige bosnische Staatsangehörige ihren PKW auf der A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach. In der Unterflurtrasse Trebesing verlor sie aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen die rechte Tunnelwand. In weiterer Folge wurde das Fahrzeug gegen die linke Tunnelwand geschleudert und kam am Pannenstreifen zum Stillstand. Die Lenkerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr mittels Bergeschere befreit.

Hubschraubereinsatz

Die 62-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Am PKW entstand Totalschaden. Die Unterflurtrasse war bis zur Beendigung der Bergemaßnahmen bis 14 Uhr in Fahrtrichtung Villach für den gesamten Verkehr gesperrt. Unter anderem stand die FF Gmünd im Einsatz.