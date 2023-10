Sollte man am Sonntag, dem 22. Oktober, gemütlich am Gmünder Hauptplatz beim Kaffee sitzen, könnte es von 10 bis 11.30 Uhr durchaus zu nicht alltäglichen Szenen kommen. Wundern braucht man sich trotzdem nicht, wenn Menschen in bunte Karten vertieft und mit Kompass "bewaffnet" auf der Suche nach Fähnchen eilig kreuz und quer durchs Stadtzentrum laufen. Erstmals wird in der Künstlerstadt nämlich die Staatsmeisterschaft im Orientierungslauf Sprint ausgetragen.