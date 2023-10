Die Wienerin Ingrid Brudl wandte sich mit einem sehr berührenden Brief an die Kleine Zeitung. Sie erfuhr vor neun Monaten die „äußerst liebevolle und einfühlsame Unterstützung von zwei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Roten Kreuzes Spittal“. Die Helferinnen des Kriseninterventionsteams (KIT-Teams) halfen ihr in den „schwersten Stunden ihres Lebens“. „Sie waren Halt und Anker und ließen mich Menschlichkeit, Nächstenliebe und Mitgefühl spüren“, schreibt Brudl, der es erst nach monatelanger Trauerarbeit möglich war, sich bei Daniela Fischer und Natalie Bär vom KIT-Team zu bedanken.

„Die beiden waren am 28. Dezember 2022, als mein geliebter Mann am Weißensee auf der Langlaufloipe mit 60 Jahren einen plötzlichen Herztod erlitt, an meiner Seite“, schildert die Wienerin. Das Ehepaar war unbeschwert und glücklich in die wunderbare Gegend gekommen, mit dem Plan, Silvester mit Verwandten zu feiern, die verschneite Landschaft des Weißensees zu genießen, Eislaufen, Langlaufen, spazieren zu gehen und die Seele baumeln zu lassen.

"Glückliches Leben endete abrupt"

„Doch als sich mein Mann Harald alleine auf den Weg zur Langlaufpiste machte, weil ich ihn nach einer Knie-Operation nicht begleiten konnte, endete unser überaus glückliches Leben abrupt. Nichts war mehr so, wie es vorher war. Es war das letzte Lächeln, das ich von meinem Harald gesehen hatte. Die herrliche Sonne, der glitzernde Schnee und ein strahlend blauer Himmel waren die letzten Eindrücke, die mein Mann noch voller Vorfreude auf das Langlaufen genießen konnte“, schildert die Frau, die zwei Stunden später vom Notarzt erfuhr, dass ein Ärzteteam ihren Mann auf der Piste reanimiert und einen Hubschrauber angefordert hatte.



„Mein Mann verstarb noch auf der Piste. Einige Stunden später teilten mir zwei Polizistinnen die furchtbare Nachricht mit und es zerriss mich gefühlt in Tausende Einzelteile. Ich konnte nicht mehr atmen und stand unter schwerstem Schock. Der Schmerz war unendlich. Man kann gar nicht beschreiben, wie man sich in so einem Moment fühlt, er kam wie ein Tsunami über mich.“

"Damen gehen einer bewundernswerten Aufgabe nach"

„In dieser Zeit umarmten mich die Damen vom Roten Kreuz, sie hielten meine Hand, beruhigten mich, und fuhren mit mir zu meinem verstorbenen Mann, damit ich Abschied nehmen konnte. Sie standen mir in diesen traumatischen Stunden bei, waren im Hintergrund immer da, haben mit mir gebetet und mich aufgefangen. Ich hatte im Nachhinein nicht mehr viele Erinnerungen. Wenn man derart unter Schock steht, ist es, wie wenn man in Watte gepackt alles aus der Ferne erlebt. Aber nach und nach habe ich mich an diese selbstlose, aufopfernde Hilfe erinnert. Die Damen gehen einer bewundernswerten Aufgabe nach, trösten und unterstützen in Situationen, die für sie selbst eine große Belastung sein können. Denn ich habe stundenlang nur geweint und nicht begreifen können, was da eigentlich passiert ist.“



Daniela Fischer ist die Bezirkskoordinatorin des Kriseninterventionsteams in Spittal © KK/ROTES KREUZ

Daher ist es Ingrid Brudl ein großes Anliegen, sich auf diesem Wege zu bedanken und einiges von dem zurückzugeben, was die beiden an diesem Tag für sie getan haben: „Diesen Tag, der alles verändert hat, den ich niemals in meinem Leben vergessen werde, ein Tag, an dem ich meinen innigsten Seelenfreund und Traumpartner für immer verloren habe. Ich habe lange gebraucht, um wieder Lebensmut zu fassen und eine Zukunft ohne Harald sehen zu können. Mein Dank gilt auch dem Notarzt von Techendorf, der mich getröstet und mir die Details der letzten Minuten meines Mannes erzählt hat.“



„Eine wirklich außergewöhnliche Form der Anerkennung. Es ist selten, dass sich jemand die Mühe macht, uns einen so ausführlichen Brief zu schreiben", sagt Natalie Bär. © KK/ROTES KREUZ

Daniela Fischer ist die Bezirksskoordinatorin des Kriseninterventionsteams: „Dieses Danke ist sehr motivierend für unser Team. Es ist schön, dass wir diese Wertschätzung erfahren dürfen.“ Genau so sieht es Natalie Bär: „Eine wirklich außergewöhnliche Form der Anerkennung. Es ist selten, dass sich jemand die Mühe macht, uns einen so ausführlichen Brief zu schreiben.“