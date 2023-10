"Momentan wandern Herbst-Urlauber an den Beschneiungsmaschinen vorbei, eigentlich eine lustige Situation", beschreibt Seppi Bogensperger, Geschäftsführer der Katschbergbahnen, die aktuellen Wartungsarbeiten auf den heimischen Ski-Pisten. In den Sommermonaten wurden die Beschneiungsgeräte erneuert und eine Automatisierung der Beschneiungslanzen vorgenommen, um die Schneequalität zusätzlich zu erhöhen. Zudem wurden Beschilderungen und Absicherungen platziert. Weitere Maßnahmen, um die Gebiete winterfest zu machen, werden in den kommenden Wochen umgesetzt. Bis Ende Oktober läuft der Herbst-Betrieb am Katschberg, mit 2. Dezember startet voraussichtlich die Wintersaison, deren Beginn jedoch wetterabhängig ist.