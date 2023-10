Am Weißensee baut Red Bull dort, wo bisher eine Pension stand, Luxus-Wohnungen samt eigenem Seezugang und Badestrand. Der Seegrund war bisher auch nicht frei zugänglich und generell gebe es am Weißensee noch immer genügend freie Seezugänge, loben viele Urlaubsgäste. Dennoch hagelt es Kritik am Projekt: Nachdem, wie im Kärntner Seenvolksbegehren gefordert, der Schutz der freien Seezugänge in der Landesverfassung verankert wurde, hätten sich viele Bürger gewünscht, dass Land und Gemeinde das Seegrundstück kaufen und der Öffentlichkeit zugänglich machen.