Seitdem das Großvorhaben Anfang September präsentiert wurde, sorgt das „Seeresidenz Vital Resort Millstatt“ für Gesprächsstoff in der Gemeinde und darüber hinaus. Bauwerber für das 68,7-Millionen-Euro-Projekt ist die „Siller Real Estate Holding GmbH“ von Manfred Siller (siehe Factbox ganz unten). Mitte August wurde seitens der Gesellschaft das Widmungsansuchen eingebracht. Und dieses ist am Donnerstag, dem 12. Oktober, Gegenstand in der Gemeinderatssitzung (Beginn 19 Uhr).