Er war derjenige, der das Potenzial eines "zugewachsenen Haufens alter Steine" erkannte, denn vielmehr war Burg Sommeregg in Treffling bei Seeboden 1969 kaum mehr. Gemeinsam mit seiner Frau Elfi brachte der Seebodener Andreas Egger den Mut auf, die Ruine zu kaufen und viel Zeit und Geld zu investieren, um sie zu jenem Ausflugsziel zu machen, das sie heute darstellt. Unzählige Stunden arbeitete der heute 91-Jährige mithilfe von Freunden und Familie an diesem Lebenswerk, beinahe jeden Stein hatte er selbst in der Hand. Legendär auch jene Geschichte, als Egger 1980 unerschrocken zwei Diebe mit einem Hammer in Schach hielt, bis die Polizei eintraf, um diese festzunehmen.